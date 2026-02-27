Отменены ограничения для аэропортов Саратова, Самары, Пензы, Ульяновска и Чебоксар

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Для аэропортов Саратова ("Гагарин"), Ульяновска ("Баратаевка"), Пензы, Самары и Чебоксар отменили ограничения на прием и отправку самолетов, сообщила Росавиация.

Перерывы в работе аэропортов продлились в пределах трех часов.

Режим ракетной опасности днем вводили в Пензенской, Самарской, Саратовской областях, в республиках Чувашия, Удмуртия, Татарстан, Башкирия, а также в Пермском крае, Оренбургской и Свердловской областях.

