В "Росатоме" заявили, что переброска ледоколов на Балтику не отразится на перевозках на Севморпути

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Ситуация с судоходством из-за тяжелых ледовых условий в Финском заливе не скажется на грузоперевозках по Северному морскому пути (СМП), хотя частично ледокольные мощности СМП перекинуты на Балтику. Такое мнение высказал "Интерфаксу" специальный представитель госкорпорации "Росатом" по Арктике Владимир Панов.

Он отметил, что с компаниями, реализующими проекты на СМП, проведена работа по обеспечению всех ледокольных проводок на СМП с учетом направления атомного ледокола "Сибирь" и дизельного ледокола "Мурманск" на Балтику.

"Для "Росатома" и арктических компаний это было непростое решение, но с учетом важности и сложности ситуации в Финском заливе все участники судоходства на СМП поддержали взаимовыручку в ледокольном обеспечении. Инвестпроекты на СМП реализуются в соответствии с планами, грузоперевозки осуществляются в рамках согласованных графиков", - сказал Панов.

Он отметил, что согласно ранее утвержденным планам, перевозка грузов по СМП в 2026 году ожидается более 38 млн тонн. По итогам 2025г этот показатель составил 37,2 млн тон.

Как сообщалось, в середине текущей недели 85% акватории Финского залива было занято льдом, местами его толщина достигала 45 см. В субботу, 21 февраля, начальник Гидрометцентра Петербурга и Ленобласти Александр Колесов написал в своем телеграм-канале, что в горле залива два-три дня сохранялся молодой лед и что он полностью покрылся льдом.

На фоне сложной ледовой обстановки грузоотправители РФ столкнулись с замедлением экспортных отправок. "Росатом" передислоцировал на Балтику универсальный атомный ледокол "Сибирь", также была организована переброска линейного ледокола "Мурманск". Прогнозируется, что активный процесс разрушения льда начнется лишь во второй половине марта.

Период ледокольных проводок начался в первых числах января. Всего за этот период ледокольным флотом обеспечено безопасное движение 1794 судов.