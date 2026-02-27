Поиск

В "Росатоме" заявили, что переброска ледоколов на Балтику не отразится на перевозках на Севморпути

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Ситуация с судоходством из-за тяжелых ледовых условий в Финском заливе не скажется на грузоперевозках по Северному морскому пути (СМП), хотя частично ледокольные мощности СМП перекинуты на Балтику. Такое мнение высказал "Интерфаксу" специальный представитель госкорпорации "Росатом" по Арктике Владимир Панов.

Он отметил, что с компаниями, реализующими проекты на СМП, проведена работа по обеспечению всех ледокольных проводок на СМП с учетом направления атомного ледокола "Сибирь" и дизельного ледокола "Мурманск" на Балтику.

ЭкономикаМинтранс назвал контролируемой ситуацию с судоходством в Финском заливеМинтранс назвал контролируемой ситуацию с судоходством в Финском заливеЧитать подробнее

"Для "Росатома" и арктических компаний это было непростое решение, но с учетом важности и сложности ситуации в Финском заливе все участники судоходства на СМП поддержали взаимовыручку в ледокольном обеспечении. Инвестпроекты на СМП реализуются в соответствии с планами, грузоперевозки осуществляются в рамках согласованных графиков", - сказал Панов.

Он отметил, что согласно ранее утвержденным планам, перевозка грузов по СМП в 2026 году ожидается более 38 млн тонн. По итогам 2025г этот показатель составил 37,2 млн тон.

Как сообщалось, в середине текущей недели 85% акватории Финского залива было занято льдом, местами его толщина достигала 45 см. В субботу, 21 февраля, начальник Гидрометцентра Петербурга и Ленобласти Александр Колесов написал в своем телеграм-канале, что в горле залива два-три дня сохранялся молодой лед и что он полностью покрылся льдом.

На фоне сложной ледовой обстановки грузоотправители РФ столкнулись с замедлением экспортных отправок. "Росатом" передислоцировал на Балтику универсальный атомный ледокол "Сибирь", также была организована переброска линейного ледокола "Мурманск". Прогнозируется, что активный процесс разрушения льда начнется лишь во второй половине марта.

Период ледокольных проводок начался в первых числах января. Всего за этот период ледокольным флотом обеспечено безопасное движение 1794 судов.

Росатом Балтика Севморпуть Финский залив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МВД предъявило обвинения 13 судьям за содействие ФК "Торпедо" в матчах

 МВД предъявило обвинения 13 судьям за содействие ФК "Торпедо" в матчах

Снят введенный в регионах Поволжья режим "Ракетная опасность"

Ограничения сняты в аэропортах Казани, Нижнекамска, Оренбурга, Перми и Ижевска

Правительство Чувашии сообщило об атаке региона двумя ракетами

В Свердловской области объявлен режим ракетной опасности

В Думу внесли законопроект о страховании средств на электронных кошельках

"Интер РАО" не исключает возобновления экспорта электроэнергии в Китай в будущем

Google оштрафован в РФ на 16 млрд рублей

 Google оштрафован в РФ на 16 млрд рублей

Ракетная опасность объявлена в более чем половине регионов Поволжья

Совет при президенте не поддержал ограничение наличных расчетов в сделках с недвижимостью
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8529 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 86 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });