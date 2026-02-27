Ограничения в работе аэропорта Самары затронули 25 рейсов

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Ограничения, которые вводились днем в пятницу в самарском аэропорту "Курумоч", затронули 25 рейсов, сообщила пресс-служба предприятия.

"За период ограничений были задержаны 11 рейсов на прилет, 13 на вылет, один рейс отменён. В настоящее время идет регистрация пассажиров, подготовка воздушных судов к вылету", - говорится в сообщении.

В Самарской области днем объявляли режим ракетной опасности, в аэропорту проводили эвакуацию пассажиров и персонала.

"Курумоч" находится под управлением УК "Аэропорты регионов". Обслуживает регулярные полеты более 20 российских и зарубежных авиаперевозчиков по 46 направлениям.