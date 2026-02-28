Поиск

Два человека погибли за сутки в Курской области в результате атак

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что есть жертвы и пострадавшие в результате атак за прошедшие сутки, заявил об уничтожении 62 украинских беспилотников над регионом.

"Всего в период с 09:00 27 февраля до 07:00 28 февраля сбито 62 вражеских беспилотника различного типа", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

Кроме того, ВСУ 39 раз применили артиллерию по отселённым районам. Пять раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью сброса взрывных устройств.

Также Хинштейн сообщил, что энергоснабжение, нарушенное накануне при атаке ВСУ энергообъекта в Беловском районе, восстановлено.

Он добавил, что за сутки при атаках ВСУ два человека погибли, семеро пострадали.

Александр Хинштейн Курская область ВСУ
