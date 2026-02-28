Кабмин уточнил целевые показатели по внедрению отечественного софта в обработке

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ актуализировало утвержденный в 2023 году документ, определяющий переход российской обрабатывающей промышленности на современные IT-технологии, включая наращивание доли отечественного софта.

Как сообщила пресс-служба кабмина, обновленное стратегическое направление в области цифровой трансформации (СНЦТ) обрабатывающих отраслей промышленности предусматривает, что в 2030 году в компаниях и организациях, где государственное участие превышает 50%, уровень использования российского программного обеспечения (ПО) должен вырасти до 95%.

Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

В целом, к 2030 году не менее 80% российских предприятий и компаний обрабатывающих отраслей промышленности должны перейти на использование отечественного софта в системах, обеспечивающих основные производственные и управленческие процессы. Предполагается, что это позволит достичь целевого показателя по росту производства в обработке на 40% по сравнению с уровнем 2022 года.

Правительство также сообщило, что к 2030 году в России планируется запустить проактивную модель предоставления мер государственной поддержки промышленным предприятиям на базе государственной информационной системы промышленности (ГИСП).

Стратегическое направление в области цифровой трансформации обрабатывающих отраслей промышленности было утверждено правительством в ноябре 2023 года. Оно предполагает реализацию пяти ключевых экосистемных проектов: "Умное производство", "Цифровой инжиниринг", "Продукция будущего", "Доверенные решения" и "Интеллектуальная господдержка".