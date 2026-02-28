Пожар в торговом центре в Челябинской области локализован

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали пожар в торговом центре в городе Миасс, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

Как говорится в сообщении, пожар локализован на площади 450 кв. м. Пострадавших нет.

Для установления причины происшествия к месту направлена испытательная пожарная лаборатория.

Ранее сообщалось, что в ТЦ в городе Миасс Челябинской области разгорелся пожар на 450 кв. м. Проводилась эвакуация.