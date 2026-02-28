Транскам открыли для всех видов транспорта

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта возобновлено на участке Транскавказской автомагистрали в Северной Осетии, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"В связи с расчисткой дорожного полотна и возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали, а также в соответствии с рекомендацией ФКУ Упрдор "Кавказ" разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 12:00 мск 28 февраля", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, движение всех видов транспорта на участке Транскавказской автомагистрали было ограничено с 15:00 мск 26 февраля из-за непогоды.