Транскам открыли для всех видов транспорта

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта возобновлено на участке Транскавказской автомагистрали в Северной Осетии, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"В связи с расчисткой дорожного полотна и возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали, а также в соответствии с рекомендацией ФКУ Упрдор "Кавказ" разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 12:00 мск 28 февраля", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, движение всех видов транспорта на участке Транскавказской автомагистрали было ограничено с 15:00 мск 26 февраля из-за непогоды.

Транскам является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Россией. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью, а также сходом селей в горах.

Северная Осетия МЧС
