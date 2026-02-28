Дома в центре Калуги остались без тепла из-за аварии на сетях

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Котельная на улице Вооруженного Восстания в центре Калуги отключена в субботу утром из-за потери давления на сетях теплоснабжения. Дома, которые она обслуживает, остались без тепла, сообщила администрация города.

ЧП произошло при проведение работ сторонней строительной организацией - был поврежден участок тепловой сети в районе дома № 47 по улице Циолковского.

Количество домов, оставшихся без тепла, не уточняется.

Работы на сетях планируется завершить до конца дня.

По данным "Яндекс.Погода" в Калуге около нуля.