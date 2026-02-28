Поиск

Дома в центре Калуги остались без тепла из-за аварии на сетях

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Котельная на улице Вооруженного Восстания в центре Калуги отключена в субботу утром из-за потери давления на сетях теплоснабжения. Дома, которые она обслуживает, остались без тепла, сообщила администрация города.

ЧП произошло при проведение работ сторонней строительной организацией - был поврежден участок тепловой сети в районе дома № 47 по улице Циолковского.

Количество домов, оставшихся без тепла, не уточняется.

Работы на сетях планируется завершить до конца дня.

По данным "Яндекс.Погода" в Калуге около нуля.

Калуга
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Аэрофлот отменил все субботние рейсы в Дубай и Абу-Даби

МИД РФ назвал удары США и Израиля по Ирану неспровоцированным актом вооруженной агрессии

В ЦБ РФ считают, что рано делать выводы об эффекте от повышения НДС

Веерные отключения света пройдут в ряде белгородских муниципалитетов

 Веерные отключения света пройдут в ряде белгородских муниципалитетов

Авиакомпаниям РФ дали рекомендации из-за закрытия неба рядом стран Ближнего Востока

В ОАЭ в настоящее время находятся около 50 тысяч туристов из России

 В ОАЭ в настоящее время находятся около 50 тысяч туристов из России

Медведев назвал проходившие ранее переговоры с Ираном "операцией прикрытия"

 Медведев назвал проходившие ранее переговоры с Ираном "операцией прикрытия"

В ГД заявили, что Telegram останется в РФ, если выполнит все требования закона

 В ГД заявили, что Telegram останется в РФ, если выполнит все требования закона

Авиакомпании РФ продолжат летать в страны Персидского залива по обходным маршрутам

 Авиакомпании РФ продолжат летать в страны Персидского залива по обходным маршрутам

Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Тульской области
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 46 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8534 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });