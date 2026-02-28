Военные РФ уничтожили 16 дронов ВСУ над Белгородской и Курской областями

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные с 8:00 до 14:00 мск перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников самолетного типа над двумя регионами, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

По данным ведомства, 13 беспилотников нейтрализовано над Белгородской областью, три - над Курской.

Ранее Минобороны сообщало, что в течение прошедшей ночи перехвачены и уничтожены 97 украинских беспилотников над регионами РФ. В частности, нейтрализованы 16 дронов над Белгородской областью и два - над Курской областью.