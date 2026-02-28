Решетников отметил, что уровень взаимодействия России и Абхазии беспрецедентен

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил о беспрецедентном уровне сотрудничества России и Абхазии.

"Уровень взаимодействия России и Абхазии беспрецедентен. Мы работаем в ежедневном контакте. Все вопросы находятся на личном контроле президента РФ, мы получаем всестороннюю поддержку от администрации президента в лице Сергея Кириенко, а межправкомиссия под руководством Александра Новака обеспечивает постоянную реализацию этих проектов", - сказал он журналистам в Сухуме после встречи с президентом республики Бадрой Гунбой.

Министр сообщил о запуске в Абхазии крупных программ. Одна из них касается поддержки малого и среднего предпринимательства через субсидирование процентных ставок. "Одновременно это станет стимулом для развития местного финансового сектора: мы понимаем, что локальным банкам пока не хватает опыта кредитования и ликвидности, поэтому данные вопросы также остаются в нашей повестке", - сказал Решетников.

По его словам, другая программа касается сферы туризма, а именно поддержки модульных нестационарных гостиниц. "Эти гостиницы быстро возводятся из готовых конструкций, но при этом по уровню комфорта не уступают обычным. Наша задача уже в этом году отобрать проекты и по максимуму их развернуть. Деньги на это выделены. Мы сделали перераспределение внутри нашего нацпроекта и рассчитываем, что это тоже придаст дополнительный импульс. При этом мы рассчитываем на развитие таких проектов именно в восточных регионах страны", - сказал министр.

Решетников добавил, что российские инвесторы вложили значительные средства в аэропорт, и теперь общая задача - обеспечить окупаемость этих инвестиций.