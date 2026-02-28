Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Катара

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил в субботу по телефону с премьер-министром, министром иностранных дел Государства Катар Мухаммедом Аль Тани ситуацию вокруг Ирана, сообщил МИД РФ.

"Собеседники единодушно высказались за прекращение любых военных действий, рискующих дестабилизировать весь регион. Было выражено общее мнение о необходимости срочного возвращения к политико-дипломатическому процессу с целью урегулирования всех проблем между США, Израилем и Исламской Республикой Иран на основе принципов Устава ООН и Договора о нераспространении ядерного оружия", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД России.

В нем отмечается, что "при этом необходимо, чтобы все стороны в полной мере учитывали законные интересы арабских государств Персидского залива".

Лавров "подтвердил известную российскую инициативу о формировании архитектуры коллективной безопасности в зоне Залива", информирует МИД РФ.