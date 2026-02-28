Запуск филиала российской дрейфующей станции "Северный полюс" намечен на апрель

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Российские ученые планируют запустить филиал дрейфующей станции "Северный полюс" в Центральном Арктическом бассейне в начале апреля, сообщил в интервью "Интерфаксу" директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров.

"На начало апреля будет запланирована ротация состава экспедиции "Северный полюс-42", которая работает на платформе, в рамках этих работ планируем организовать выносной лагерь станции "Северный полюс", - сообщил Макаров.

Ранее он пояснял, что речь будет идти о сезонной ледовой базе классического типа с жилыми и научными блоками, но без тяжелого оборудования, применяемого на ледостойкой платформе (ЛСП) "Северный полюс", например, крупных пробоотборников грунта и океанологических зондов - из-за их габаритов и веса.

Как сообщалось, выносной лагерь будет призван упростить ротацию полярников с ЛСП "Северный полюс" и впервые с 1970-х годов позволит возобновить изучение этого района одновременно с нескольких точек.

Российская дрейфующая станция "Северный полюс-42" при поддержке ледостойкой платформы "Северный полюс" начала работу в Северном Ледовитом океане в сентябре 2024 года. Экспедиция рассчитана до весны 2026 года.

Экспедиции "Северный полюс" продолжают отечественную программу дрейфующих полярных станций, которая началась в 1937 году под руководством полярника Ивана Папанина.