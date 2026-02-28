Поиск

Запуск филиала российской дрейфующей станции "Северный полюс" намечен на апрель

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Российские ученые планируют запустить филиал дрейфующей станции "Северный полюс" в Центральном Арктическом бассейне в начале апреля, сообщил в интервью "Интерфаксу" директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров.

"На начало апреля будет запланирована ротация состава экспедиции "Северный полюс-42", которая работает на платформе, в рамках этих работ планируем организовать выносной лагерь станции "Северный полюс", - сообщил Макаров.

Ранее он пояснял, что речь будет идти о сезонной ледовой базе классического типа с жилыми и научными блоками, но без тяжелого оборудования, применяемого на ледостойкой платформе (ЛСП) "Северный полюс", например, крупных пробоотборников грунта и океанологических зондов - из-за их габаритов и веса.

Как сообщалось, выносной лагерь будет призван упростить ротацию полярников с ЛСП "Северный полюс" и впервые с 1970-х годов позволит возобновить изучение этого района одновременно с нескольких точек.

Российская дрейфующая станция "Северный полюс-42" при поддержке ледостойкой платформы "Северный полюс" начала работу в Северном Ледовитом океане в сентябре 2024 года. Экспедиция рассчитана до весны 2026 года.

Экспедиции "Северный полюс" продолжают отечественную программу дрейфующих полярных станций, которая началась в 1937 году под руководством полярника Ивана Папанина.

ААНИИ Северный Ледовитый океан Северный полюс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 28 февраля

Ространснадзор начал проверку авиакомпании AZUR air

 Ространснадзор начал проверку авиакомпании AZUR air

Туроператоры заверили, что решают проблемы туристов, застрявших на Ближнем Востоке

 Туроператоры заверили, что решают проблемы туристов, застрявших на Ближнем Востоке

Путин в режиме ВКС обсудил с членами СБ РФ ситуацию вокруг Ирана

"Росатом" эвакуировал из Ирана 94 человека, причастных к работе на АЭС "Бушер"

 "Росатом" эвакуировал из Ирана 94 человека, причастных к работе на АЭС "Бушер"

В "Росатоме" заявили о принятии мер для безопасности сотрудников на АЭС "Бушер"

Аэрофлот отменил все субботние рейсы в Дубай и Абу-Даби

МИД РФ назвал удары США и Израиля по Ирану неспровоцированным актом вооруженной агрессии

В ЦБ РФ считают, что рано делать выводы об эффекте от повышения НДС

Веерные отключения света пройдут в ряде белгородских муниципалитетов

 Веерные отключения света пройдут в ряде белгородских муниципалитетов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8535 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 80 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });