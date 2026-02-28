Поиск

ВСУ атаковали автомобили с гумпомощью в ЛНР, есть погибший и раненые

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - ВСУ атаковали гражданские автомобили, доставившие гуманитарную помощь в Марковский муниципальный округ ЛНР, погиб волонтер, есть раненые, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Сегодня вечером беспилотник ВСУ атаковал два гражданских автомобиля в Марковском муниципальном округе. Это были машины волонтеров, которые привезли в республику гуманитарную помощь", - сообщил Пасечник в своем канале в МАХ.

По его данным, в результате удара погиб 58-летний волонтер из Ставропольского края, еще двое получили ранения.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 февраля 2026 года Военная операция на Украине
Леонид Пасечник ЛНР ВСУ
