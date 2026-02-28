Поиск

"Турпомощь" открывает "горячую линию" в связи с ситуацией на Ближнем Востоке

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - "Турпомощь" в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и временным закрытием рейсов в ОАЭ, Бахрейн и Кувейт открывает "горячую линию", сообщает ассоциация в субботу.

"В связи с текущей ситуацией на Ближнем Востоке и временным изменением авиасообщения с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Кувейтом по поручению министерства экономического развития, ассоциация "Турпомощь" сообщает об открытии "горячей линии" для российских организованных туристов", - говорится в сообщении.

По данным "Турпомощи", "горячая линия" создана для оперативного информирования и оказания поддержки российским организованным туристам, находящимся за рубежом или планировавшим поездки в указанные страны.

"Специалисты готовы проконсультировать по вопросам переноса и отмены рейсов, размещения, взаимодействия с туроператорами и другим организационным вопросам", - отмечается в сообщении.

Телефон "горячей линии": +7 (499) 678-12-03.

В сообщении также говорится, что все туроператоры РФ работают в штатном режиме и выполняют свои обязательства перед туристами.

Военная операция США и Израиля в Иране

"У большинства компаний также открыты собственные "горячие линии" для клиентов, у которых забронированы туры и гостиницы. Туроператоры оказывают необходимую помощь туристам на местах, включая организацию размещения в гостиницах, предоставление питания и информационную поддержку. Все вопросы решаются оперативно в соответствии с действующим законодательством и условиями договоров", - сообщает "Турпомощь".

Хроника 28 – 28 февраля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Новости

