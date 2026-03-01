Два мирных жителя пострадали при атаке дронов на Белгородскую область

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В результате атак беспилотников в Шебекинском округе Белгородской области пострадали два мирных жителя, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"При атаках со стороны ВСУ в Шебекинском округе пострадали два мирных жителя", - написал Гладков в своем канале в Мах.

По информации губернатора, в городе Шебекино от удара дрона по автомобилю пострадавший получил осколочное ранение и перелом плеча. Его доставили в Шебекинскую ЦРБ, где ему оказывают необходимую помощь.

В больницу также обратилась женщина, пострадавшая при детонации дрона в посёлке Маслова Пристань.

"У неё диагностировали минно-взрывную травму. Помощь оказана, отпущена на амбулаторное лечение", - написал Гладков.