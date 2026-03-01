Поиск

Четыре человека пострадали от атак дронов ВСУ в Белгородской области

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Четыре мирных жителя получили ранения при атаках украинских беспилотников в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в воскресенье.

"В селе Казинка Валуйского округа FPV-дрон ударил по машине. Мужчина получил ожоги (...). У женщины множественные осколочные ранения и ожог (...) ", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

В РоссииДва мирных жителя пострадали при атаке дронов на Белгородскую областьЧитать подробнее

По его данным, бойцы "БАРС-Белгород" вывезли и передали пострадавших бригаде скорой помощи.

Также движущийся автомобиль дрон атаковал в селе Замостье Грайворонского округа. Мужчину с минно-взрывной травмой, а также множественными осколочными ранениями ног бойцы "Орлана" доставили в местную больницу. После оказания помощи пострадавший будет переведен в больницу Белгорода.

Еще один человек пострадал в селе Вознесеновка Шебекинского округа. При атаке беспилотника на машину мужчина получил слепое непроникающее ранение грудной клетки. Он самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи бригада "скорой" транспортирует раненого в городскую больницу №2 Белгорода, сообщил губернатор.

Белгородская область Вячеслав Гладков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

До 8 тыс. россиян застряли за границей из-за закрытия неба на Ближнем Востоке

 До 8 тыс. россиян застряли за границей из-за закрытия неба на Ближнем Востоке

Вступил в силу закон о предоставлении на вывесках и указателях информации на русском языке

 Вступил в силу закон о предоставлении на вывесках и указателях информации на русском языке

Один из организаторов "Махонинских" задержан в Челябинской области

"Аэрофлот" 1 марта отменяет рейсы в Дубай и Абу-Даби

 "Аэрофлот" 1 марта отменяет рейсы в Дубай и Абу-Даби

Что произошло за день: суббота, 28 февраля

Ространснадзор начал проверку авиакомпании AZUR air

 Ространснадзор начал проверку авиакомпании AZUR air

Туроператоры заверили, что решают проблемы туристов, застрявших на Ближнем Востоке

 Туроператоры заверили, что решают проблемы туристов, застрявших на Ближнем Востоке

Путин в режиме ВКС обсудил с членами СБ РФ ситуацию вокруг Ирана

"Росатом" эвакуировал из Ирана 94 человека, причастных к работе на АЭС "Бушер"

 "Росатом" эвакуировал из Ирана 94 человека, причастных к работе на АЭС "Бушер"
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8544 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 123 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });