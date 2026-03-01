Четыре человека пострадали от атак дронов ВСУ в Белгородской области

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Четыре мирных жителя получили ранения при атаках украинских беспилотников в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в воскресенье.

"В селе Казинка Валуйского округа FPV-дрон ударил по машине. Мужчина получил ожоги (...). У женщины множественные осколочные ранения и ожог (...) ", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его данным, бойцы "БАРС-Белгород" вывезли и передали пострадавших бригаде скорой помощи.

Также движущийся автомобиль дрон атаковал в селе Замостье Грайворонского округа. Мужчину с минно-взрывной травмой, а также множественными осколочными ранениями ног бойцы "Орлана" доставили в местную больницу. После оказания помощи пострадавший будет переведен в больницу Белгорода.

Еще один человек пострадал в селе Вознесеновка Шебекинского округа. При атаке беспилотника на машину мужчина получил слепое непроникающее ранение грудной клетки. Он самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи бригада "скорой" транспортирует раненого в городскую больницу №2 Белгорода, сообщил губернатор.