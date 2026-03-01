Поиск

Обязательная маркировка мясной и колбасной продукции начинается в РФ с 1 марта

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - С 1 марта в РФ, согласно постановлению правительства, начинается обязательная маркировка мясных и колбасных изделий.

"Средства идентификации будут наноситься на мясную продукцию, включая колбасные изделия, субпродукты, продукцию из мяса птицы, упакованных в потребительскую упаковку. Также будут маркироваться продукты из мяса для детского питания", - говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Эксперимент по маркировке мясных и колбасных изделий проводился с 24 ноября 2025 года до 28 февраля 2026 года. В начале этого года Минпромторг РФ предложил продлить эксперимент до конца августа текущего года, мотивируя это тем, что отсрочка введения обязательной маркировки "позволит участникам оборота мясных изделий провести дополнительные мероприятия по настройке разработанных в рамках эксперимента технических решений и бизнес-процессов по нанесению средств идентификации на упаковку мясных изделий и взаимодействию с информационной системой мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации". Проект соответствующего постановления министерство опубликовало в январе, однако документ так и не был утвержден.

