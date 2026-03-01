Военные РФ за ночь уничтожили над регионами 27 дронов ВСУ

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что в течение прошедшей ночи уничтожены 27 украинских беспилотников над шестью областями.

По информации оборонного ведомства, восемь дронов сбиты над Брянской областью, по семь - над Белгородской и Курской областями, по два - над Тульской и Орловской областями, а также один - над Ростовской областью.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об уничтожении 33 украинских беспилотников над регионом за прошедшие сутки.

Кроме того, по его словам, ВСУ 10 раз применили артиллерию по отселённым районам. Пять раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью сброса взрывных устройств.

Погибших в результате ударов нет, отметил Хинштейн.