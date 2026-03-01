Поиск

Военные РФ за ночь уничтожили над регионами 27 дронов ВСУ

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что в течение прошедшей ночи уничтожены 27 украинских беспилотников над шестью областями.

По информации оборонного ведомства, восемь дронов сбиты над Брянской областью, по семь - над Белгородской и Курской областями, по два - над Тульской и Орловской областями, а также один - над Ростовской областью.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об уничтожении 33 украинских беспилотников над регионом за прошедшие сутки.

Кроме того, по его словам, ВСУ 10 раз применили артиллерию по отселённым районам. Пять раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью сброса взрывных устройств.

Погибших в результате ударов нет, отметил Хинштейн.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 марта 2026 года Военная операция на Украине
Александр Хинштейн Минобороны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Вступил в силу закон о предоставлении на вывесках и указателях информации на русском языке

 Вступил в силу закон о предоставлении на вывесках и указателях информации на русском языке

Один из организаторов "Махонинских" задержан в Челябинской области

"Аэрофлот" 1 марта отменяет рейсы в Дубай и Абу-Даби

 "Аэрофлот" 1 марта отменяет рейсы в Дубай и Абу-Даби

Что произошло за день: суббота, 28 февраля

Ространснадзор начал проверку авиакомпании AZUR air

 Ространснадзор начал проверку авиакомпании AZUR air

Туроператоры заверили, что решают проблемы туристов, застрявших на Ближнем Востоке

 Туроператоры заверили, что решают проблемы туристов, застрявших на Ближнем Востоке

Путин в режиме ВКС обсудил с членами СБ РФ ситуацию вокруг Ирана

"Росатом" эвакуировал из Ирана 94 человека, причастных к работе на АЭС "Бушер"

 "Росатом" эвакуировал из Ирана 94 человека, причастных к работе на АЭС "Бушер"

В "Росатоме" заявили о принятии мер для безопасности сотрудников на АЭС "Бушер"

Аэрофлот отменил все субботние рейсы в Дубай и Абу-Даби
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 115 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8541 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });