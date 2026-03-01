Поиск

Краснодарский аэропорт приостановил работу

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Краснодара, сообщили в Росавиации в воскресенье.

"Аэропорт Краснодар (Пашковский). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что Морской пассажирский транспорт приостановил работу в Севастополе. Также перекрыто движение по Крымскому мосту.


Краснодар Росавиация
