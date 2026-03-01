Аэропорт Геленджика приостановил работу

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Геленджика (Краснодарский край), сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в воскресенье.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем телеграм-канале.

Как отмечается, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в воскресенье в Росавиации сообщили, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Краснодара.