Морской пассажирский транспорт приостановил работу в Севастополе

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте приостановлено в воскресенье утром, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя в своем телеграм-канале.

В связи с закрытием рейда на площади Нахимова и площади Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.

Причины приостановки не называются.

Накануне движение морского пассажирского транспорта в Севастополе также приостанавливалось. Ограничение действовало около 40 минут.