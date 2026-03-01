Со льда Финского залива в Петербурге спасли 230 рыбаков

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Более 200 любителей зимней рыбалки, в том числе четверых детей, спасли со льда Финского залива в Петербурга, сообщила в воскресенье пресс-служба управления МЧС по городу.

"230 рыбаков доставлены на берег со льда Финского залива в Кронштадтском районе. Из-за образовавшейся во льду трещины шириной два-три метра в 500 метрах от берега они не имели возможности вернуться", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рыбаков спасли с помощью катеров на воздушной подушке.