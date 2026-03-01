"Аэрофлот" отменяет рейсы в ОАЭ до снятия ограничений
Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" вынужденно отменяет рейсы в/из Дубая и Абу-Даби до снятия ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ, сообщила компания.
На данный момент ограничения действуют до 11:30 по московскому времени 3 марта.
"В случае, если ограничения будут сняты до указанного времени, "Аэрофлот" незамедлительно приступит к выполнению рейсов", - отметили в компании.
Пассажирам отмененных рейсов предоставляется возможность переоформления билетов на ближайшие даты с учетом наличия свободных мест или оформление вынужденного возврата.
Ранее в воскресенье Минтранс РФ сообщил, что между Россией и ближневосточными странами по состоянию на утро воскресенья отменены более шестидесяти рейсов.
Воздушное пространство многих стран региона, включая ОАЭ, закрыто после того, как 28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану.