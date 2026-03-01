Путин выразил соболезнования в связи с убийством Хаменеи, указав на нарушения норм морали и права

Президент РФ Владимир Путин Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с убийством Верховного руководителя Исламской Республики Сейеда Али Хаменеи.

"Примите глубокие соболезнования в связи с убийством Верховного руководителя Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи и членов его семьи, совершенным с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что в России "аятоллу Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный личный вклад в развитие дружественных российско-иранских отношений, выведение их на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства".

"Прошу передать слова самого искреннего сочувствия и поддержки родным и близким Верховного руководителя, правительству и всему народу Ирана", - добавил президент РФ.

Власти Ирана в ночь на воскресенье подтвердили, что "Хаменеи принял мученическую смерть". Армия обороны Израиля взяла на себя ответственность за ликвидацию руководителя Исламской Республики. Сообщается, что он был целью широкомасштабной операции, выполненной ВВС Израиля на основании детальных данных разведки.