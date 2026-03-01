Поиск

Путин выразил соболезнования в связи с убийством Хаменеи, указав на нарушения норм морали и права

Путин выразил соболезнования в связи с убийством Хаменеи, указав на нарушения норм морали и права
Президент РФ Владимир Путин
Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с убийством Верховного руководителя Исламской Республики Сейеда Али Хаменеи.

"Примите глубокие соболезнования в связи с убийством Верховного руководителя Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи и членов его семьи, совершенным с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.

В миреСМИ узнали, что ликвидация Хаменеи проведена Израилем после получения данных от ЦРУСМИ узнали, что ликвидация Хаменеи проведена Израилем после получения данных от ЦРУЧитать подробнее

Российский лидер отметил, что в России "аятоллу Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный личный вклад в развитие дружественных российско-иранских отношений, выведение их на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства".

"Прошу передать слова самого искреннего сочувствия и поддержки родным и близким Верховного руководителя, правительству и всему народу Ирана", - добавил президент РФ.

Власти Ирана в ночь на воскресенье подтвердили, что "Хаменеи принял мученическую смерть". Армия обороны Израиля взяла на себя ответственность за ликвидацию руководителя Исламской Республики. Сообщается, что он был целью широкомасштабной операции, выполненной ВВС Израиля на основании детальных данных разведки.

Хроника 28 февраля – 01 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Владимир Путин Али Хаменеи Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Аэрофлот" отменяет рейсы в ОАЭ до снятия ограничений

 "Аэрофлот" отменяет рейсы в ОАЭ до снятия ограничений

Путин выразил соболезнования в связи с убийством Хаменеи, указав на нарушения норм морали и права

 Путин выразил соболезнования в связи с убийством Хаменеи, указав на нарушения норм морали и права

Минтранс сообщил об отмене 62 рейсов между РФ и ближневосточными странами

Двое из пяти пропавших в Прикамье туристов найдены мертвыми

До 8 тыс. россиян застряли за границей из-за закрытия неба на Ближнем Востоке

 До 8 тыс. россиян застряли за границей из-за закрытия неба на Ближнем Востоке

Вступил в силу закон о предоставлении на вывесках и указателях информации на русском языке

 Вступил в силу закон о предоставлении на вывесках и указателях информации на русском языке

Один из организаторов "Махонинских" задержан в Челябинской области

"Аэрофлот" 1 марта отменяет рейсы в Дубай и Абу-Даби

 "Аэрофлот" 1 марта отменяет рейсы в Дубай и Абу-Даби

Что произошло за день: суббота, 28 февраля

Ространснадзор начал проверку авиакомпании AZUR air

 Ространснадзор начал проверку авиакомпании AZUR air
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 134 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8544 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });