Двое из пяти пропавших в Прикамье туристов найдены мертвыми

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Двое из пяти туристов из Уфы, которых искали в горной местности на севере Пермского края, погибли, сообщается в канале регионального управления МЧС в мессенджере Мах.

Были найдены три человека: двое погибших и мужчина с сильным переохлаждением.

Продолжают поиски еще двух пропавших.

В СКР сообщили, что по предварительной информации, еще двое мужчин ранее ушли пешком за помощью.

В конце февраля стало известно, что группа туристов на снегоходах сбилась с маршрута в горах на севере Пермского края.

К поискам привлекались сотрудники МЧС, правоохранительные органы, спасатели Пермской краевой службы спасения, аварийно-спасательные формирования близлежащих округов, волонтеры. Был задействован вертолет для поисков с высоты.