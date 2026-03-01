Минобороны РФ сообщило о нейтрализации с 14:00 84 беспилотников ВСУ

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Российские военные с 14:00 до 17:00 по московскому времени перехватили и уничтожили 84 украинских беспилотника самолетного типа, из них 34 - над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

По данным ведомства, еще 24 дрона нейтрализовано над территорией Крыма, 11 - над Краснодарским краем, семь - над Белгородской областью, пять - над Азовским морем, два - над Курской областью и один - над Брянской.

Ранее Минобороны сообщало, что российские военные с 8:00 до 14:00 нейтрализовали 43 дрона ВСУ над пятью регионами РФ, Азовским и Черным морями.

Также сообщалось, что в течение прошедшей ночи были уничтожены 27 украинских беспилотников над шестью областями России.