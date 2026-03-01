Военные РФ нейтрализовали 43 дрона ВСУ над пятью регионами, Азовским и Черным морями

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Российские военные с 8:00 до 14:00 по московскому времени перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

По данным ведомства, 17 беспилотников нейтрализовано над Крымом, восемь - над Азовским морем, пять БПЛА - над акваторией Черного моря.

Также поражены пять дронов над Курской областью, четыре - над Белгородской, три - над Краснодарским краем и один - над Брянской областью, сообщило Минобороны.

Ранее в воскресенье в ведомстве сообщали, что в течение прошедшей ночи уничтожены 27 украинских беспилотников над шестью областями РФ.