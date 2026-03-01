Минобороны РФ сообщило о нейтрализации вечером 48 украинских дронов

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны с 17:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотников, сообщило министерство обороны РФ в воскресенье.

По данным ведомства, 27 дронов нейтрализованы над Черным морем, восемь - над Белгородской областью, пять - над Крымом, три - над Азовским морем, по два - над Краснодарским краем и Курской областью и один - над Брянской.

Ране в военном ведомстве заявили, что с 14:00 до 17:00 мск перехватили и уничтожили 84 украинских беспилотника самолетного типа, из них 34 - над Черным морем.

Кроме того, российские военные с 8:00 до 14:00 мск перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника самолетного типа.