За вечер воскресенья уничтожены 57 БПЛА ВСУ

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Дежурными средствами ПВО в воскресенье с 20:00 до 23:00 мск перехвачено и уничтожено 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что 18 БПЛА сбито над акваторией Черного моря, 15 - над Крымом, девять - над акваторией Азовского моря.

Восемь беспилотников поражены над территорией Брянской области, пять - над территорией Курской области. По одному дрону уничтожено в Белгородской области и в Краснодарском крае.