Электроснабжение Крыма восстановлено

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Электроснабжение Крыма, нарушенное из-за аварии на магистральных сетях, полностью восстановили, сообщил советник главы республики Олег Крючков.

"Электроснабжение в Республике Крым полностью восстановлено", - написал Крючков в понедельник в своем телеграм-канале.

Вечером в воскресенье Крючков сообщил, что из-за аварии на магистральных сетях ограничено электроснабжение в ряде населенных пунктов республики.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщил о частичном отключении света в городе, предварительно, из-за аварийного отключения в сетях Крымской энергосистемы. К 22:37 по московскому времени электроснабжение там восстановили.