Обломки БПЛА попали на кровлю многоэтажки в Новороссийске

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В Новороссийске фрагменты дрона повредили кровлю многоэтажного дома, никто не пострадал, сообщил в ночь на понедельник глава города Андрей Кравченко.

"В Новороссийске продолжается отражение атаки БПЛА. Обломки беспилотника попали в многоэтажный дом, повреждена кровля. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал он в своем телеграм-канале.

Кравченко добавил, что в случае необходимости на базе школы №29 будет развернут пункт временного размещения.