Десять грузовых вагонов и локомотив сошли с путей в Пермском крае

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Сход десяти вагонов грузового поезда и локомотива электропоезда произошел в Пермском крае, сообщает Свердловская железная дорога в понедельник в своем телеграм-канале.

"1 марта в 23:02 мск на перегоне Ферма - Бахаревка двухпутного электрифицированного участка Пермь 2 - Шаля Свердловской железной дороги произошел сход десяти вагонов в хвостовой части грузового поезда. Сошедший вагон-зерновоз задел локомотив технического электропоезда, следовавшего по соседнему пути, что повлекло в свою очередь сход этого локомотива", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших нет, возможны задержки пассажирских поездов.