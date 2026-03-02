Поиск

Сахалинская область первой в РФ начала подключать беспилотники к "ЭРА-ГЛОНАСС"

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Сахалинская область стала первым регионом в России, где началось использование единой системы идентификации авиабеспилотников на базе "ЭРА-ГЛОНАСС", сообщает пресс-служба областного правительства в понедельник.

По ее данным, эта платформа создана Минтрансом России по поручению президента РФ Владимира Путина, с 1 марта 2026 подключение к ней стало обязательным для гражданских воздушных судов массой от 250 граммов.

Единая система идентификации "ЭРА - ГЛОНАСС" позволяет видеть треки, данные об операторах и владельцах, время и скорость передвижения воздушных судов.

"Единая система идентификации - это, по сути, электронный государственный номер, который позволит видеть легальные беспилотники в небе, видеть то, как они перемещаются, где находятся, не нарушают ли они запретные зоны. Решение позволит обеспечить соответствующую безопасность и прослеживаемость треков", - цитирует пресс-служба слова министра транспорта России Андрея Никитина.

Он добавил, что эта система "поможет нам создавать экономику бесшовного цифрового неба".

В Сахалинской области с помощью интеграции с платформой успешно протестировали идентификацию и онлайн-мониторинг авиабеспилотников. Созданный в регионе Научно-производственный центр "Крылья Сахалина" стал площадкой для организации подключения беспилотной авиации региона к единой системе идентификации.

На официальном сайте АО "ГЛОНАСС" открыто массовое подключение гражданских авиабеспилотников к единой системе идентификации.

Дальневосточная беспилотная авиакомпания "Аврора-БАС" стала первым юрлицом, зарегистрированным в единой системе идентификации, отмечает пресс-служба.

Сахалинская область отрабатывает более 70 сценариев применения дронов. Островной регион уже два года делится своим опытом с другими регионами на международном форуме "Крылья Сахалина", где обсуждаются важнейшие вопросы развития отрасли, сообщает пресс-служба.

