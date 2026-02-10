С марта подключение гражданских дронов к системе "ЭРА-ГЛОНАСС" будет обязательным

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Правительство утвердило постановление об обязательном подключении гражданских беспилотных воздушных судов к госинформсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС" с 1 марта 2026 года. Документ опубликован на портале правовой информации.

Постановление вводит правовые основания функционирования единой системы идентификации беспилотного транспорта, прокомментировали в Минтрансе. Идентификация и онлайн-мониторинг беспилотников с использованием "ЭРА-ГЛОНАСС" ранее были успешно протестированы в 35 регионах, сказано в сообщении ведомства. Цифровая платформа позволяет видеть треки, данные об операторах и владельцах, время и скорость передвижения воздушных судов. Решение обеспечивает "прозрачность использования беспилотной авиации, создает условия массового применения технологии для развития экономики страны, смягчения действующих запретов на полеты в регионах".

"Одновременно мы расширяем возможности применения такой платформы на автономный транспорт во всех средах - подключены все беспилотные грузовики на автомагистралях М-11 "Нева", ЦКАД, М-4 "Дон", отрабатывается мониторинг безэкипажных катеров в Сахалинской области, - отметил через пресс-службу министр транспорта Андрей Никитин. - Закладываем основы защиты от хакерских атак и централизованного экстренного оповещения владельцев беспилотников, в том числе, для принудительной остановки".

По данным Минтранса, "ЭРА-ГЛОНАСС" позволяет принимать данные со всех устройств идентификации - сотовых, спутниковых, гибридных трекеров и АЗН-В. Решение уже интегрировано с цифровой платформой Росавиации (СППИ "Госкорпорации по ОрВД") и коммерческими сервисами "Небосвод", "Юпитер", "ФлайДрон". Процесс регистрации пользователей отрабатывается с различными типами эксплуатантов дронов - юридическими и физическими лицами. Возможность массового подключения будет открыта в феврале на официальном сайте АО "ГЛОНАСС".

Система идентификации позволяет устанавливать геозоны для полетов авиабеспилотников с возможностью масштабирования маршрутов, например, от нескольких сельхозполей и инфраструктурного объекта до территории целого региона, отметил гендиректор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич. "Такой подход станет инструментом постепенного открытия неба, смягчения запретов. Для масштабирования платформы в интересах развития беспилотной авиации мы тестируем и внедряем российский аналог DroneID - систему гибридной удаленной идентификации беспилотных воздушных судов в зонах без сотовой связи или инфраструктуры наблюдения", - заявил он.

Подключение к "ЭРА-ГЛОНАСС" пилотируемых воздушных судов с максимальной взлетной массой от 115 кг до 15 тонн в соответствии с опубликованными изменениями начнется с 1 марта 2027 года. Технология используется с середины 2022 года в Южном федеральном округе в условиях ограниченного использования воздушного пространства: с помощью "ЭРА-ГЛОНАСС" осуществляется идентификация более 400 бортов сельскохозяйственной и санитарной малой авиации с применением гибридных устройств.