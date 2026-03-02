Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 1,3%

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже в понедельник демонстрирует заметный рост вслед за взлетом мировых цен на нефть и драгметаллы (фьючерсы на сорт Brent подорожали до $77 за баррель, а котировки золота выросли на 1,6% - до $5365 за тройскую унцию), произошедшим после нападения США и Израиля на Иран.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2835,01 пункта (+1,28%); цены большинства "голубых фишек" демонстрируют позитивную динамику в пределах 5,5%.

Подорожали акции "Роснефти" (+5,5%), "Татнефти" (+4,6%), "Сургутнефтегаза" (+4%), "ЛУКОЙЛа" (+3,9%), "Полюса" (+3,6%), "НОВАТЭКа" (+3%), "Газпрома" (+2%), МКПАО "Хэдхантер" (+1,1%), "Русала" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+3,8%),

Подешевели акции "Аэрофлота" (-1,5%), МКПАО "Яндекс" (-1,2%), АФК "Система" (-1,1%), "Группы компаний ПИК" (-1,1%), МКПАО "ВК" (-0,8%), ВТБ (-0,7%), "ММК" (-0,7%), "НЛМК" (-0,6%), "МТС" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), "Т-Технологии" (-0,3%), Сбербанка (-0,2%).

Москва требует от Израиля и США прекратить агрессию в отношении Ирана и вернуться к политико-дипломатическому урегулированию ситуации, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Требуем от США и Израиля немедленно прекратить свои агрессивные действия. Альтернатив урегулированию вопроса по иранскому сюжету, в том числе по его ядерным компонентам, мирными и дипломатическими способами, не было и не будет. Настаиваем на немедленном возобновлении политико-дипломатического урегулирования и поиска решения на основе международного права, взаимном уважении и балансе интересов", - сказал он, выступая в ходе экстренного заседания Совбеза ООН 28 февраля.

Небензя подчеркнул: "Безответственный шаг США и Израиля, как мы и предупреждали раньше, уже привел к резкой эскалации ситуации во всем регионе - оказались затронуты Бахрейн, Иордания, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Сирия, Саудовская Аравия. Это те страны, которые неоднократно говорили своим американским партнерам, что им не нужна эта эскалация на Ближнем Востоке". "Действия США и Израиля рискуют обернуться гуманитарной и экономической катастрофой. Особую обеспокоенность вновь вызывает угроза ядерной, физической ядерной и радиологической безопасности", - отметил постпред РФ при ООН.

Россия осуждает практику политических убийств и "охоты" на лидеров суверенных государств, которая противоречит принципам межгосударственных отношений и нарушает международное право, заявил МИД РФ. "Известие о гибели Верховного руководителя и духовного лидера Исламской Республики Иран аятоллы Али Хаменеи, ряда членов его семьи и иранских высокопоставленных должностных лиц в результате ракетно-бомбовых ударов США и Израиля встречены в Москве с возмущением и глубоким сожалением. Российская Федерация решительно и последовательно осуждает практику политических убийств и "охоты" на лидеров суверенных государств, которая противоречит базовым принципам цивилизованных межгосударственных отношений и грубо нарушает международное право", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

"Сообщается, что в ходе ответных иранских ударов по военным базам США в арабских странах Персидского залива и работы ПВО пострадали международные аэропорты в Дубае и Эль-Кувейте, морские порты, высотные здания и гостиницы в Бахрейне, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. По поступающей информации, остановлено судоходство в Ормузском проливе. Это может привести к прекращению экспорта из региона углеводородов и создать значительный дисбаланс на мировых рынках нефти и газа", - говорится в сообщении.

Движение судов через Ормузский пролив к полудню воскресенья очень сильно упало, сообщило The New York Times со ссылкой на данные компании по отслеживанию движения судов Kpler. По информации фирмы, в данный момент движение продолжают лишь иранские танкеры. Суда, которые уходят с маршрута, либо сообщают, что движутся в порты Ирана, либо скрывают свое местоположение.

Между тем, добавляет газета, крупнейшая транспортная компания Maersk, базирующаяся в Копенгагене, сообщила, что приостанавливает рейсы всех своих судов через Ормузский пролив, вплоть до дальнейшего предписания. В компании пояснили, что это решение продиктовано заботой о безопасности экипажей, судов и перевозимых грузах клиентов Maersk.

Ормузский пролив считается одним из важнейших морских торговых путей в мире и ключевым для транзита нефти. Примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа проходит через него.

На этом фоне мировые цены на нефть 2 марта утром демонстрируют заметный рост, отыгрывая обострение ситуации на Ближнем востоке. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск увеличилась на 5,7%, до $77,02 за баррель, а фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 5,4%, до $70,65 за баррель.