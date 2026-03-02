Аэропорт Краснодара задерживает вылет 22 рейсов

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Аэропорт Краснодара задерживает вылет 22 рейсов после воскресных ограничений, судя по онлайн-табло предприятия.

На вылет задерживаются рейсы "Аэрофлота", "ЮТэйр", S7, "Уральскиих авиалиний", "Победы" следованием в аэропорты московского авиаузла. Кроме того, задерживаются рейсы авиакомпаний S7 в Новосибирск, "Аэрофлот" - в Казань, Санкт-Петербург и Екатеринбург, "Уральские авиалинии" в Челябинск, "Ред Вингс" в Махачкалу, "Победа" в Санкт-Петербург.

Задержаны вылеты и международных рейсов: авиакомпании "Ред Вингс" в Тбилиси (Грузия), "Аэрофлот" в Хургаду (Египет), Ереван (Армения), Стамбул (Турция), "Азимут" в Ташкент и Стамбул.

Аэропорт Краснодара (входит в группу "Аэродинамика") в сентябре 2025 года возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва. По итогам 2025 года аэропорт обслужил 722,6 тысячи человек.