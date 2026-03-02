В Новороссийске из-за атаки БПЛА повреждены дома и детсады

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В Новороссийске из-за атаки БПЛА повреждены многоквартиные, частные дома и детские садики, сообщил мэр города Андрей Кравченко.

"По предварительным данным, в результате атаки повреждения получили 8 МКД (многовартирных домов), 9 частных домовладений и 3 детских сада", - сообщил он в мессенджере.

Пять пострадавших получили травмы легкой и средней степени тяжести, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

"Ситуация находится под контролем. Поручил провести осмотр каждого пострадавшего дома для фиксации всех повреждений. После обследования территорий городские службы совместно с управляющими компаниями приступят к уборке общественных пространств, районные администрации - к сбору документов для оформления единовременных выплат", - отметил мэр.