Кремль разочарован, что ситуация между США и Ираном "деградировала до прямой агрессии"

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В Кремле глубоко разочарованы тем, что, несмотря на прогресс в переговорах между США и Ираном, которые велись при посредничестве Омана, ситуация деградировала до прямой агрессии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается переговоров, которые велись при посредничестве Омана между США и Ираном, то здесь можно выразить глубокое разочарование, что на фоне поступающей информации о существенном продвижении этих переговоров все равно ситуация деградировала до прямой агрессии", - сказал он журналистам.