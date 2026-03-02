Число пострадавших при атаке БПЛА в Новороссийске увеличилось до семи человек

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Количество пострадавших в результате ночной атаки беспилотников в Новороссийске возросло до семи человек, пятеро из них госпитализированы, объявил оперативный штаб Краснодарского края в понедельник.

"По уточненным данным, в результате атаки БПЛА в Новороссийске пострадали семь человек. По информации краевого министерства здравоохранения, двум из них медицинскую помощь оказали на месте без госпитализации, еще пять человек с травмами средней и легкой степени тяжести доставили в больницу. Медицинская помощь им оказывается в полном объеме", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших.

Краснодарский край в ночь на понедельник подвергся массированной атаке беспилотников. В Новороссийске в результате атаки повреждены восемь многоквартирных и девять частных домов, а также три детских сада. В городе введен режим ЧС.