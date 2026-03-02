Возгорание на топливном терминале в Новороссийске после атаки БПЛА ликвидировано

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали возгорание на топливном терминале в Новороссийске, произошедшее в результате атаки БПЛА на город, сообщил оперативный штаб региона в понедельник.

"К ликвидации пожара привлекали 38 человек и 10 единиц техники, в том числе специалистов ГУ МЧС России по Краснодарскому краю", - говорится в сообщении.

Аналогичную информацию опубликовал оперативный штаб региона.

По данным оперштаба, возгорание возникло в результате атаки БПЛА на город минувшей ночью. Площадь пожара составляла 120 кв. метров.

Как сообщалось, несколько городов Краснодарского края, в том числе Новороссийск, минувшей ночью подверглись атаке БПЛА. Губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале объявил, что в Новороссийске повреждены восемь многоквартирных и девять частных домов, детский сад. По уточненной информации, ранения получили семь человек.

В городе введен режим чрезвычайной ситуации.

По данным министерства обороны РФ, с 23:00 1 марта до 7:00 2 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.