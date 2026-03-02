Число пострадавших при атаке БПЛА в Новороссийске увеличилось до пяти человек

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Семнадцать многоквартирных и частных домов получили повреждения после атаки БПЛА на Новороссийск, в городе введен режим ЧС, ранены пять человек, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в понедельник.

"Всю ночь наши военные отражали массированную атаку украинских беспилотников. Самый сильный удар пришелся по Новороссийску, там ввели режим чрезвычайной ситуации (...). По предварительным данным, повреждены восемь многоквартирных и девять частных домов, детский сад. Ранения получили пять человек, всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь", - написал губернатор в своем канале в мессенджере Мax.

Ранее сообщалось о трех пострадавших.

По информации оперативного штаба Кубани, в Новороссийске на базе школы №29 и №32 развернули пункты временного размещения.

Ранее Минобороны РФ сообщало об уничтожении минувшей ночью 66 беспилотников над Краснодарским краем.