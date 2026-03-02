Поиск

В Пермском крае восстановили движение поездов

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В Пермском крае возобновилось движение поездов в реверсивном режиме на перегоне Ферма-Бахаревка после схода с рельсов нескольких вагонов с зерном, сообщила "Свердловская железная дорога" (СвЖД).

"2 марта в 13:49 (11:49 по Москве) открыто движение поездов по одному пути на перегоне Ферма-Бахаревка Свердловской железной дороги. Курсирование поездов организовано по временному графику в реверсивном режиме", - говорится в сообщении.

Первый грузовой поезд проследовал по участку в 14:09 (12:09 по Москве).

Работы по восстановлению движения по соседнему пути продолжаются. В работах участвуют три восстановительных поезда и специализированная техника, 294 железнодорожника.

В ночь на 2 марта на перегоне Ферма-Бахаревка с рельсов сошли девять вагонов-зерновозов, находившихся в хвостовой части состава. Один из этих вагонов допустил касание с локомотивом технического электропоезда, следовавшего по соседнему пути, что повлекло сход локомотива.

В результате повреждены вагоны и железнодорожное полотно. Пострадавших нет. Движение на участке приостановлено для проведения восстановительных работ. Нарушен график движения поездов. По предварительным данным, были задержаны более 40 грузовых и три пассажирских состава. В РЖД функционирует оперативный штаб, который занимается корректировкой маршрутов и расписания.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК проводит доследственную проверку по статье 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). В качестве основных версий случившегося рассматриваются неисправность железнодорожного полотна и техническое состояние ходовой части вагонов.

