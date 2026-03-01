В ОАЭ в результате иранских ударов погибли трое иностранцев

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Трое иностранцев погибли в ОАЭ с субботы, когда Иран начал наносить удары по американским военным объектам в странах Персидского залива, однако ряд ракет и беспилотников не достигли их и упали в жилых районах, сообщает в воскресенье Al Jazeera.

Согласно сообщению министерства обороны ОАЭ, которое цитирует телеканал, погибли граждане Пакистана, Непала и Бангладеш.

В ведомстве отметили, что за это время силы ПВО ОАЭ выявили 165 баллистических ракет, 152 из которых были перехвачены, а также 541 иранский беспилотник, 506 из них уничтожены.

Ранее в воскресенье Associated Press со ссылкой на представителей властей страны сообщало, что два человека получили ранения в Дубае в результате падения обломков сбитых иранских дронов.

В ответ на американо-израильскую операцию Иран подверг обстрелам американские военные объекты в ряде стран Персидского залива и на Ближнем Востоке. Накануне Саудовская Аравия, Катар, Кувейт и ОАЭ осудили удары Ирана и заявили, что оставляют за собой право на ответные действия.

В воскресенье агентство Tasnim сообщило, что ВВС Ирана нанесли новую серию ударов по военным базам США в странах Персидского залива и в Иракском Курдистане.