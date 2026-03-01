Поиск

Власти Абу-Даби и Рас-эль-Хаймы оплатят номера туристам, чьи рейсы отменены

Фото: picture alliance/SVEN SIMON/ТАСС

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Департамент культуры и туризма Абу-Даби и власти Рас-эль-Хаймы взяли на себя расходы по расселению туристов, которые не могут вылететь из-за закрытия воздушного пространства в странах Персидского залива, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Речь идёт о туристах, у которых уже наступила дата выезда (check-out), но вылет невозможен по независящим от них причинам. Отелям предписано направлять счета в DCT Abu Dhabi для компенсации.

Это решение касается объектов размещения в эмирате Абу-Даби.

Российские туроператоры также получили официальное письмо от туристических властей Рас-эль-Хаймы о покрытии расходов на продление проживания туристов. В настоящее время предусмотрено бесплатное продление размещения до трёх ночей для гостей, которые не могут вылететь из-за действующих ограничений, сообщают в АТОР.

Там отмечают, что информации по аналогичным мерам в Шардже и Дубае пока нет.

"В Дубае и Шардже на данный момент туристов выселяют по окончании оплаченного срока проживания. Туроператоры самостоятельно занимаются продлением размещения и поиском альтернативных вариантов для своих клиентов, тогда как самостоятельным туристам приходится решать вопрос с проживанием и искать свободные номера в отелях своими силами", - сказал вице-президент АТОР Артур Мурадян, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее власти ОАЭ объявили, что государство полностью покроет расходы на размещение и обеспечение пострадавших и застрявших путешественников, гарантируя предоставление базовых услуг на период операционных корректировок.

