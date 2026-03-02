Москва призвала все стороны конфликта на Ближнем Востоке к отказу от силовых методов

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Москва призывает вовлеченные в конфликт на Ближнем Востоке стороны к отказу от силовых методов решения имеющихся разногласий и переходу к политико-дипломатическому урегулированию любых вопросов, заявили в МИД России.

"Вновь настоятельно призываем стороны к отказу от силовых методов решения имеющихся разногласий и переходу к политико-дипломатическому урегулированию любых вопросов при обеспечении законных интересов безопасности всех государств региона", - говорится в заявлении МИД РФ о развитии ситуации вокруг Ирана, опубликованном на сайте ведомства в понедельник.

На Смоленской площади добавили, что РФ "обеспокоена разрастанием вооружённой конфронтации вследствие агрессии США и Израиля против Ирана на весь регион Ближнего Востока".