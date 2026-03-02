В Азербайджан из Ирана перебрались 32 российских нефтяника

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Первая группа россиян, которые смогли выехать из Ирана, отправятся в понедельник в Москву из Баку вместе с российской делегацией, которая находилась там с визитом, заявил в ходе визита в Баку вице-премьер Алексей Оверчук.

"Первая группа российских граждан летит с нами одним бортом. 32 человека. Это наши нефтяники, которые успели вчера выехать и сегодня уже добрались до Баку. Мы их забираем с собой домой в Москву", - сказал он журналистам.

По его словам, первая группа россиян начала переходить границу Азербайджана и Ирана накануне.

"К настоящему моменту порядка 50 граждан России уже находятся на территории Азербайджана. Всего более 500 граждан зарегистрировались для выезда в Азербайджан, - сказал Оверчук. - Отмечаем очень конструктивное, доброе отношение азербайджанской стороны к нашим гражданам и стремление помочь".

Ранее Оверчук напрямую поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за помощь в эвакуации из Ирана россиян, сообщает сайт Алиева.

"Состоялся подробный обмен мнениями по повестке дня азербайджано-российских отношений. В ходе беседы было отмечено, что в соответствии с договоренностями, достигнутыми лидерами Азербайджана и России на встрече в Душанбе 9 октября 2025 года, стороны в ближайшее время предпримут комплексные практические шаги по решению проблем, возникших в результате крушения самолёта AZAL 25 декабря 2024 года", - говорится в сообщении.

Стороны отметили общее намерение для дальнейшего развития взаимовыгодного экономико-торгового, инвестиционного, промышленного и транспортно-логистического сотрудничества.

"На встрече были обсуждены перспективы развития транспортных связей в регионе. Было подтверждено общее намерение продолжить работу по развитию Международного транспортного коридора "Север - Юг". В ходе беседы был также обсуждён ряд гуманитарных вопросов. Встреча прошла в традиционной дружественной и конструктивной атмосфере, характерной для азербайджано-российского межгосударственного диалога", - сказано в пресс-релизе.