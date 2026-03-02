Поиск

Доля иностранцев в советах директоров крупнейших ПАО упала в 2025 году до 4-5%

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Советы директоров крупнейших российских компаний в последние годы обновляются медленнее, чем до 2022 года, в них осталось всего 4,4% иностранцев, а доля женщин не превышает 15%, показало ежегодное исследование Национального объединения корпоративных секретарей (НОКС).

Доля новых директоров в компаниях первого и второго уровня листинга в 2025 году составила всего 12,5% - против 34% в 2022 году. В то же время 60% компаний назначили в 2025 году хотя бы одного нового директора, а годом раньше таких компаний было менее половины. Всего в 2025 году появилось 76 новых директоров.

Доля независимых директоров в советах сейчас - около 37%. При этом в компаниях первого уровня листинга она в 1,5 раза выше - 42% и уже близка к отметкам 2021 года (44%).

Доля иностранных директоров продолжила снижаться, составив в 2025 году всего 4,4%. С 2021 года доля иностранных директоров в компаниях первого уровня листинга упала в шесть раз - с 30% до 5%. "Если смотреть на выборку в целом, то каждая четвертая компания имеет хотя бы одного иностранного директора", - сказала на презентации результатов исследования эксперт НОКС Юлия Федорова.

Средняя доля женщин в советах уже несколько лет держится на уровне 15%, но среди новых директоров она ниже. Две трети компаний имеют в советах хотя бы одну женщину, сказала Федорова.

Средний срок работы директора в совете - около 4,4 года, у независимых директоров он ниже и составляет около 3,3 года. Максимальный зафиксированный срок пребывания директора в совете - 32 года.

53,7 года - средний возраст директора в ведущих российских публичных компаниях. Самые молодые директора в IT и телекомах, самые возрастные - в строительстве. В компаниях второго уровня листинга заметно меньше директоров старше 60.

Среднее годовое вознаграждение члена совета директоров - 9,8 млн рублей.

Участниками исследования НОКС стали публичные компании, акции которых включены в первый и второй котировальные списки "Московской биржи". В выборку вошли 63 компании и 615 директоров.

