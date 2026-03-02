Поиск

Федеральная трасса закрыта до утра для грузовиков и автобусов из-за непогоды в Башкирии

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Проезд для грузового и пассажирского транспорта закрыт из-за снегопада и гололёда на участке федеральной дороги М-5 "Урал" в Башкирии, сообщает региональный Госкомитет по ЧС в понедельник.

"С 22:00 (20:00 по московскому времени) 2 марта ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 "Урал" в Республике Башкортостан с 1480 км по 1548 км", - говорится в сообщении.

Ограничение действует от Уфы до границы с Челябинской областью.

В ведомстве уточнили, что ограничение введено в связи с неблагоприятными погодными условиями, ориентировочно продлится до 10:00 (08:00) 3 марта.

По данным Башгидрометцентра, в Башкирии 3 марта ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, ночью по востоку небольшие. В отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Порывы ветра могут достигать 16 м/с, на отдельных участках дорог ухудшение видимости в явлениях до 500 м и менее.

