На Ставрополье два подростка арестованы по подозрению в попытке поджогов

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - На Ставрополье два подростка арестованы поделу о попытке поджечь телекоммуникационные шкафы на вышках сотовой связи в ноябре 2025 года, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.

"Подростки выехали в станицу Староизобильная, где, используя легковоспламеняющийся материал и горючую жидкость, пытались поджечь оборудование на двух сотовых вышках. По такой же схеме они пробовали поджечь и вышку в черте города Изобильный. В настоящее время подростки заключены под стражу", - говорится в сообщении.

По данным полиции, осенью 2025 года один из подростков получил задание через мессенджер от зарубежного куратора. Ему обещали заплатить 35 тысяч рублей за дестабилизацию мобильной связи в Изобильненском округе.

В краевом управлении ФСБ сообщили, что для совершения преступления несовершеннолетний привлек своего знакомого.

"В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п."а" ч.2 ст.281 УК (покушение на совершение диверсии организованной группой)", - говорится в сообщении.

В результате попыток поджога оборудование частично повредилось, но оказание услуг сотовой связи не прерывалось.