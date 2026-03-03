Поиск

На Ставрополье два подростка арестованы по подозрению в попытке поджогов

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - На Ставрополье два подростка арестованы поделу о попытке поджечь телекоммуникационные шкафы на вышках сотовой связи в ноябре 2025 года, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.

"Подростки выехали в станицу Староизобильная, где, используя легковоспламеняющийся материал и горючую жидкость, пытались поджечь оборудование на двух сотовых вышках. По такой же схеме они пробовали поджечь и вышку в черте города Изобильный. В настоящее время подростки заключены под стражу", - говорится в сообщении.

По данным полиции, осенью 2025 года один из подростков получил задание через мессенджер от зарубежного куратора. Ему обещали заплатить 35 тысяч рублей за дестабилизацию мобильной связи в Изобильненском округе.

В краевом управлении ФСБ сообщили, что для совершения преступления несовершеннолетний привлек своего знакомого.

"В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п."а" ч.2 ст.281 УК (покушение на совершение диверсии организованной группой)", - говорится в сообщении.

В результате попыток поджога оборудование частично повредилось, но оказание услуг сотовой связи не прерывалось.

Ставрополье ФСБ МВД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В школах РФ введут устный экзамен по истории для выпускников 9 класса

 В школах РФ введут устный экзамен по истории для выпускников 9 класса

ФСБ предотвратила в Екатеринбурге теракт против топ-менеджера оборонного предприятия

"Внуково" повысило тарифы для российских авиакомпаний на 12%

 "Внуково" повысило тарифы для российских авиакомпаний на 12%

Рейс из Дубая прибыл в Новосибирск

 Рейс из Дубая прибыл в Новосибирск

Более 100 россиян эвакуированы из Ирана в Азербайджан

Что произошло за день: понедельник, 2 марта

"Аэрофлот" со вторника начнет выполнять вывозные рейсы из ОАЭ

Олег Кононенко назначен командиром экипажа корабля "Союз МС-31"

Екатерина Шульман заочно приговорена к году колонии за нарушения закона об иноагентах

Авиакомпании РФ готовятся к возобновлению полетов в страны Ближнего Востока

 Авиакомпании РФ готовятся к возобновлению полетов в страны Ближнего Востока
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 267 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8560 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });