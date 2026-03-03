Поиск

В ЦИК "Единой России" оргкомитет обсудит процедуру предварительного голосования

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Во вторник в Центральном исполкоме "Единой России" федеральный организационный комитет обсудит вопросы по проведению предварительного голосования.

"Федеральный организационный комитет играет важную роль в проведении предварительного голосования. В его состав вошли авторитетные люди, что обеспечивает высокий уровень профессионального и общественного контроля за ходом процедуры. Оргкомитет будет координировать процесс отбора кандидатов, следить за соблюдением принципов открытой конкуренции и защищённости процесса. Фактически он становится своего рода гарантом доверия результатам предварительного голосования", - цитируют в пресс-службе партии слова секретаря Генсовета Владимира Якушева.

В ходе заседания оргкомитета будут рассмотрены вопросы, касающиеся процедуры проведения предварительного голосования. В том числе речь пойдет о формировании региональных организационных комитетов, установлении объема публичных сведений о кандидатах и утверждении соответствующих форм документов. Помимо прочего, федеральный оргкомитет будет публично рассматривать все спорные ситуации в ходе предварительного голосования, сообщили в пресс-службе.

Там же напомнили, что аналогичный оргкомитет формировался перед выборами в 2021 году. И тогда, и сейчас в его главе - Герой России, сенатор Александр Карелин.

Особенность состава федерального организационного комитета по проведению предварительного голосования в этот раз - участие в нём Героев России и ветеранов специальной военной операции. Также в структуру вошли представителя науки, эксперты в сфере цифровизации и искусственного интеллекта, волонтёры, представители СМИ. Более половины состава - опосредованно связаны с партией, что поможет обеспечить объективный взгляд на ход процедуры и её прозрачность, отметили в пресс-службе.

Александр Карелин Владимир Якушев Генсовет
